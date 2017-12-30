Malatya Emniyetinde TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken Malatya’da 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde, general ve subayların karargahtan alınması ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasına darbeler vuran Hakan Yıldırımoğlu, akabinde, Ankara TEM Şube Müdürü olarak atanmıştı. Kardeşinin kullandığı hattan ByLcok çıkması üzerine pasif göreve alınmış ardından Yıldırımoğlu’nun Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atanan eşi Müzeyyen Yıldırımoğlu da hakim olarak atanması yapılmıştı.

MALATYA’DA 112 SAHTE BYLOCK ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısının tahliyesi için tüm illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına o listeyi gönderdi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da gönderilen genel liste üzerinde tarama yaptırdı. Yapılan taramada FETÖ’nün özel bir kurgusuyla bazı kullanıcıların telefonlarının rızaları dışında ByLock ilişkilendirildiğini tespit edilenlerin listesinde Malatya’da 112 kişi olduğu belirlendi.

Malatya’da rıza ve onayları dışında ‘morbeyin’ ve diğer uygulamalar üzerinden ByLock ile temas ettirilen 112 kişiden bazıları hakkında dava açıldığı, bazıları hakkında soruşturmanın devam ettiği ve bazıları hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Hakkında dava açılan bu kişilerden 5’nin ise tutuklu bulunduğu kaydedildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı listeyi FETÖ davalarına bakan mahkemelere gönderdi.

KARDEŞİ TAHLİYE OLDU

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘ByLock mağduru olduğu ve ByLock listesinden adının çıkartılmasına karar verilen 3 kişi hakkın da dosyalarına yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek, tahliye kararı alındı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Malatya Emniyetinde TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Hakan Yıldırımoğlu’nun kardeşi olan Furkan Yıldırımoğlu, karar üzerine cezaevinden tahliye edildi.

KRİPTOCU MALUM YAPI DUYURMUŞTU

Malatya’da yürütülen FETÖ /PDY soruşturmaları sulandırmaya çalışan bazı grupların oyunu bozuldu. Malatya’da sözde ‘Balon’ dernekler tarafından Hakan Yıldırımoğlu üzerinde algı operasyonu yapan ve davalarda hakkında soruşturma açılan kriptocu adamlarını kurtarmak adına her türlü iftirayı atan dernek yöneticileri ByLock iddiası üzerinde mağduriyet yaratmaya çalışıyordu.

TAHİR ÖZÇELİK