11 Kasım 2017 Cumartesi

Malatya’ya gelirken kaza geçirdiler

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

10 Kasım 2017 Cuma 10:35
Malatya’ya gelirken kaza geçirdiler

  Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hacer Kozanoğlu idaresindeki 46 BK 627 plakalı otomobil ile Seçkin Coşkun idaresindeki 23 HY 092 plakalı TIR ile Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 35. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hacer Kozanoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Küçükönder yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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