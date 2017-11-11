Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hacer Kozanoğlu idaresindeki 46 BK 627 plakalı otomobil ile Seçkin Coşkun idaresindeki 23 HY 092 plakalı TIR ile Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu 35. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hacer Kozanoğlu ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hakan Küçükönder yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA