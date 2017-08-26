26 Ağustos 2017 Cumartesi

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MALATYALI DEKAN VE OĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in ve oğlunun ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya, benzin istasyonundan ters yöne giren bir aracın neden olduğu iddia edildi. Sezgin’in ailesi, ters yöne giren sürücü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:03
MALATYALI DEKAN VE OĞLU HAYATINI KAYBETMİŞTİ Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

  Kaza, 28 Temmuz günü Sivas- Ankara karayolu üzerinde Direkli- Bedirli köyü kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Sinop'tan akraba ziyareti için Malatya'nın Pütürge ilçesine giden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin (43) idaresindeki 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Kazada Dekan Murat Sezgin ve oğlu 6 yaşındaki Asrın Sezgin hayatını kaybetti. Eşi Tülay Sezgin ise yaralandı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
   Kazanın ardından olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Y. idaresindeki otomobilin, benzin istasyonundan çıkış yaptığı görüldü. Kazaya da, bu ters yöne giren aracın neden olduğu iddia edildi. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan ters yöne giren aracın sürücüsü Mehmet Y., serbest kaldı. Ancak görüntüleri izleyen dekanın ailesi, duruma isyan etti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Mehmet Y.'nin kazanın yaşanmasının ardından, olay yerinde kaçtığı tespit edildi. Aile, Mehmet Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA
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