Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin son mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre yeni KHK ile birlikte kamudan ihraçlar oldu. Türkiye genelinde 4 bin 464 kişi ihraç edilirken, Malatya’da bu sayı 39 oldu. Malatya’da göreve iadenin olmadığı yeni kararnamede en fazla öğretmen ihraç edildiği gözlendi.

İSİM İSİM LİSTEDE VERİLDİ

Kanun Hükmünde Kararname ile Malatya’da görevlerinden ihraç edilenlerin isimleri ve unvanları ise şu şekilde gerçekleşti:

İçişleri Bakanlığı: Ayşegül Şen (Şef) ve Korkut Yiğit (Teknisyen)

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı: Ahmet Özel (Jandarma Astsubay Üstçavuş), Ekrem Kuş (Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş), Erkan Yılmaz (Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş), Mehmet Ali Turan (Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş), İbrahim Sünbül (Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş), Sami Yakıcı (Jandarma Maliye Astsubay 2. Kademe Kıdemli Başçavuş), Ömer Kutlu (Jandarma Astsubay Çavuş), Ozan Bacak (Uzman Jandarma 1. Kademe Çavuş), İbrahim Yazıcı (Jandarma Kurmay Yarbay -2. Ordu Komutanlığı Karargahı)

Milli Eğitim Bakanlığı: Filiz Metin (Öğretmen-Akçadağ), Hacı Maden (Öğretmen-Battalgazi), Halil İbrahim Çakır (Öğretmen-Battalgazi), Hasan Kaya (Öğretmen-Battalgazi), Hızır Kasap (Öğretmen-Battalgazi), İmihanım Güler(Öğretmen-Battalgazi), Kadir Yeşilkaya (Öğretmen-Battalgazi), Rabia Özbek (Öğretmen-Battalgazi), Rüstem Ekmekyapar (Öğretmen-Battalgazi), Seda Demir(Öğretmen-Battalgazi), Sevtap Fazlı (Öğretmen-Battalgazi), Süleyman Ulutaş (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Malatya/Merkez), Nurhayat Akpolat (Öğretmen-Darende), Yavuz Zeren (Öğretmen-Darende), Hacer Sarıgül (Öğretmen-Doğanşehir), Nurcihan Kaya (Öğretmen-Doğanşehir), Hakan Leylek (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni-Malatya/Yazıhan), Aynur Ünal (Öğretmen-Yeşilyurt), Ayşen Ekmekçi (Öğretmen-Yeşilyurt), Bilgehan Leventoğlu (Öğretmen-Yeşilyurt), Fatma Berra Aytekin (Öğretmen-Yeşilyurt), Hasan Bulut (Öğretmen-Yeşilyurt), Mehmet Sıddık Yalçın (Öğretmen-Yeşilyurt), Meliha Yıldırım (Öğretmen-Yeşilyurt), Metin Başer (Öğretmen-Yeşilyurt), Nuh Akpınar (Öğretmen-Yeşilyurt), Osman Orhan Kaplan (Öğretmen-Yeşilyurt) ve Sonay İzciler (Öğretmen-Yeşilyurt).

EMNİYETTEN 417 PERSONEL

Buna göre, 686 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan KHK'ya göre ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 417 personel kamu görevinden çıkarıldı.

TAHİR ÖZÇELİK