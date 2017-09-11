Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davanın bugünkü celsesinde o gece 7.Ana Jet Üssü’nde olayları yatıştırmakla görevlendirilen Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak tanık olarak dinlendi. Kamalak, tutuklu sanıklardan üssün eski komutanı Emin Ayık’ın kendilerini sabah kadar oyaladığını savundu.
11 Eylül 2017 Pazartesi 13:52
Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişiminin Malatya ayağına yönelik görülen davada sanıklar hakim karşısında çıktı. Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlayan 5’İnci celse tanık dinlenmesi ile başladı.
15 Temmuz günü 7. Ana Jet Üssü’nde güvenliğin sağlanması için görevlendirilen Malatya Emniyet il Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak tanık olarak mahkemede verdiği ifadede o gece neler yaşandığını ayrıntıları ile olaydan sonra savcıya anlattığını belirterek, 7.Ana Jet Üssü’ne Vali ve Emniyet Müdürünün talimatı ile gittiğini söyledi. Amaçlarının havaalanının pistini kapatmak ve uçakları kaldırmamak olduğunu ifade eden Kamalak, “15 Temmuz gecesi Emniyet Müdürümüz ‘Kırmızı alarm' diyerek bizi acil olarak Emniyet Müdürlüğüne çağırdı. Emniyet Müdürümüz 10 dakika içinde görev taksimi yaptı ve ben de daha öce havaalanında görev yaptığım için o bölgeyi biliyordum. Saat 23.00’te havaalanına ilk gittiğimde bir hareketlilik gözükmüyordu” dedi.
İlk olarak havaalanı müdürü ile birlikte pisti kapattıklarını belirten Kamalak, dönemin 7. Ana Jet Üssü Komutanı tutuklu sanık Tuğgeneral Emin Ayık’ın kendilerinden sürekli kaçtığını ve zaman kazanmaya çalıştığını ileri sürdü. Sabaha karşı 7 uçağın geldiğini de kaydeden Kamalak, “7 uçak yaklaşık 1-1,5 saat havada döndü. Emin Ayık, yanımıza gelerek uçakların inmesini istedi. Emniyet Müdürü ve Vali ile görüşerek, uçakların inmesine müsaade ettik. Uçakların çok pahalı olduğu ve Amerika’dan zorlu alındığı, yakıtlarını bitmesi sonucu düşmemesi için indirildi” ifadelerini kullandı.
Emin Ayık'tan bir garip soru
Uçakların indirilmesinin ardından içerilerinde bulunan 39 personeli gözaltına almak istediklerini ancak Emin Ayık’ın buna müsaade etmediğini savunan Kamalak, “Daha sonra haklarında gözaltı kararı verilen 39 kişiyi gözaltına alarak Polis Okulu’na gönderdik. İkinci gün ise Emin Ayık’ı gözaltına aldık. Teknik eleman çağırarak o uçakların panellerini söktük. 7. Ana Jet Üssü’ndeki F-16 uçaklarının kalkışını da kontrol altına aldık” diye konuştu.
Soru cevap kısmında ise Düzce Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan tutuklu sanık dönemin 7. Ana Jet Üssü Komutanı Emin Ayık, “15 Temmuz’da İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev taksimi yapılıyor, uçakların inmesini engellemek için görev yapıyorsunuz. Gelir gelmez neden üs komutanıyla temas kurmadınız” diye sordu.
Bunun üzerine Kamalak, “Ortada hain bir teşebbüs var, üs komutanını kim olduğunu bilmem ben görevimi yaptım. Komutanı kim, subayı kim bunun peşinde koşmam ben kendi işimi yaparım. Havaalanı yetkili bendim, görev bana verildi. Benim ağzımı bozmayın, sabaha kadar bizi oyaladınız” diyerek cevap verdi.
Tutuklu sanıklardan havacı pilot Tuncay Öztürk ise tanık Kamalak’a "Pisti kapatmak için ne yaptınız. 14 aydır bu nedenle yatıyoruz, vatan görevi için oraya gittik” diye sordu. Kamalak ise “Tek hedefimiz vardı, itfaiye araçlarını piste koyduk ve bu şekilde pisti kapatmaya çalıştık” dedi.
"Spor mu yapacaktınız" sorusu
Başbakanlık müdafi avukat Bayram Taşkın söz alarak, “O gece saat 21:00 itibariyle tüm Türkiye’de hava sahası uçuş yasağı vardı. Niye çalıştırıyorsunuz o uçakları spor mu yapacaktınız” diye sorunca sanık ve sanık avukatları bu duruma tepki gösterdi. Bu sırada izleyicilerden de bazıları sanıklara tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu arada en son celsede karacılar ve havacıların dosyasının ayrılmasına karar verilirken, yeni heyet her iki dosyanın da aynı davada görülmesine karar verdi. Bazı sanık avukatları ise bu karara itiraz etti.
“Uçakların inmemesi için tüm cihazları kapattık”
Duruşmada daha sonra darbe girişimi sırasında Malatya Havaalanı'nda müdür olan Hakan Aydoğan tanık olarak dinlendi. Aydoğan, darbe gecesi uçakların uçmasına neden olan bütün sistemlerin kapatılması için kuleden talimat verildiğini ve havalimanında bulunan iki cihazı kapattırdığını söyledi. Dönemin Valisi Mustafa Toprak’ın kendisiyle telefonla görüşerek, havalimanına hiçbir uçağın kalkmayacağı ve indirilmeyeceği talimatını verdiğini ifade eden Aydoğan, “Kule bize 7 kargo uçağının havalimanımıza geldiğini, kapattığımız cihazları açmamızı söyledi. Biz de apronu itfaiye araçları, iş makineleri var, bunlarla kapattık. Kule bizden isteyince tereddütte düştük. Vali beyin korumaları aradı, valimize 7 adet kargo uçağının havalimanımıza gelmekte olduğunu söyledim. ‘O üsse uçak inmeyecek, kalkmayacak’ talimatını verdi. Vali bey, ‘o pisti kapatmazsan, seni de tutuklarız’ dedi. Üs komutanı Emin Ayık ile yüz yüze görüştük, valimizin kesin talimatı var ‘o uçaklar buraya inmeyecek’ dedim. Ayık, ‘valimizle görüştüm o uçakları indireceğiz’ dedi. Vali beyi aradım ‘kesinlikle öyle bir görüşme olmadı uçaklar inmeyecek’ dedi. Uçaklar saat 04.30 gibi inmeye başladı. Cihazlarımız açık değildi, askeriyenin radarları var, öyle inmeye başladı. 7 uçak indikten sonra arkadaşlara talimat verdim, kuleye ulaşın, ana pisti kapatıyoruz" dedim. Pisti araçlarla kapattık. Belediye araçları geldi, onları piste dağıttık" ifadelerine yer verdi.
Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.
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