Malatya Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada Kale ilçesinde yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi ve ekili vaziyette kenevir bitkisinin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Narkotik ekiplerin katıldığı operasyonda kurutulmaya bırakılmış toplam 39 kilo 500 gram uyuşturucu esrar maddesi ile bahçelik kısımda ekili vaziyette toplam 264 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyon sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol kararı ile bırakılırken 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA