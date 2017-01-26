26 Ocak 2017 Perşembe

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Elazığ-Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında bir şahsın üzerinde 1 kilo 110 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma” suçundan adli makamlarca tutuklandı.

26 Ocak 2017 Perşembe 15:45
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

  Elazığ-Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında 1 kilo 110 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
  Malatya Valiliğince yapılan açıklamada, “22.01.2017 günü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz Elazığ Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında; şüphe üzerine durdurulan bir Turizm firmasına ait otobüste Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan arama neticesinde yolcu olarak bulunan bir şahsın yapılan üst aramasında gizlenmiş vaziyette toplam daralı 1 kilo 110 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıs TCK188/3 (Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapma) suçundan adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

HABER MERKEZİ
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