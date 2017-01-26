Elazığ-Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında 1 kilo 110 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliğince yapılan açıklamada, “22.01.2017 günü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz Elazığ Malatya yolu Kale ilçesi girişinde gerçekleştirilen yol uygulamasında; şüphe üzerine durdurulan bir Turizm firmasına ait otobüste Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan arama neticesinde yolcu olarak bulunan bir şahsın yapılan üst aramasında gizlenmiş vaziyette toplam daralı 1 kilo 110 gram uyuşturucu toz esrar maddesi ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıs TCK188/3 (Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapma) suçundan adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.



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