Malatya'da yasa dışı tombala oynayan 34 şahsa toplam 7 bin 718 TL ceza uygulandı.
14 Ekim 2017 Cumartesi 11:43
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bir adrese kumar oynandığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. İş yerinde yasa dışı tombala oynandığı tespit edilirken kumar oynayan 34 kişiye toplam 7 bin 718 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynatan 3 şahsa ise yasa dışı kumar oynatılması suçundan adli işlem yapıldı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!