18 Ekim 2017 Çarşamba

Malatya'da tombala operasyonu

Malatya'da yasa dışı tombala oynayan 34 şahsa toplam 7 bin 718 TL ceza uygulandı.

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:43
Malatya'da tombala operasyonu
  Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde bir adrese kumar oynandığı gerekçesiyle baskın düzenlendi. İş yerinde yasa dışı tombala oynandığı tespit edilirken kumar oynayan 34 kişiye toplam 7 bin 718 TL para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynatan 3 şahsa ise yasa dışı kumar oynatılması suçundan adli işlem yapıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Tombala OperasyonuBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 17 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 16 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017