18 Ocak 2017 Çarşamba

Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da bir otoparkta yaşanan kavgada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

18 Ocak 2017 Çarşamba 11:59
Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
  Gece saatlerinde Bentbaşı Mahallesi’nde bulunan bir otoparkta yaşanan olayda iddiaya göre aralarında husumet olan taraflar arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M. C. D. ile M. D. yaralandı. Zanlı K. D. olay sonrası kaçarken yaralılar 112 ambulansı ile Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.
  Kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı otoparkta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı. Olay sırasında bir araca da saçmalar isabet ederken elde edilen boş kartuşlar incelenmek üzere emniyete götürüldü.
  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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