17 Kasım 2017 Cuma

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

17 Kasım 2017 Cuma 10:36
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
  Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Cezmi Kartay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi'nde bir iş hanı içerisinde bulunan iki esnaf arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateş sonucu Alper K. ayağından vurularak yaralanırken, kurşunların isabet ettiği bazı iş yerlerinin camlarında da hasarlar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alper K.'yı silahla yaralayarak olay yerinden kaçan K.G. ile olaya karıştığı tespit edilen H.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayın yaşandığı iş hanında 20'ye yakın boş kovan bulundu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahSİLAHLI KAVGA

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