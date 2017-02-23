23 Şubat 2017 Perşembe

Malatya'da PKK/KCK soruşturması: 4 tutuklama

Malatya merkezli gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

23 Şubat 2017 Perşembe 09:36
Malatya'da PKK/KCK soruşturması: 4 tutuklama
  Geçtiğimiz günlerde Malatya'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çadır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine yönelik gerçekleştirilen operasyonda Malatya ve İstanbul'da 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 24'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
İHA
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