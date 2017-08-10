10 Ağustos 2017 Perşembe

Malatya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen kişinin Arapgir’de banka müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:24
Malatya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü
  Kaza, Arapgir-Keban karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Demir idaresindeki 34 HT 8096 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Burhan G. yönetimindeki 06 DU 4615 plakalı tıra çarptı. Kazada Yunus Demir olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada ölen Yunus Demir’in Arapgir’de banka müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.
İHA
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