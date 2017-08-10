Kaza, Arapgir-Keban karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Demir idaresindeki 34 HT 8096 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Burhan G. yönetimindeki 06 DU 4615 plakalı tıra çarptı. Kazada Yunus Demir olay yerinde hayatını kaybederken tır sürücüsü güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada ölen Yunus Demir’in Arapgir’de banka müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

İHA