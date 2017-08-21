21 Ağustos 2017 Pazartesi

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Malatya'da orman yangını

Malatya'da orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:14
Malatya'da orman yangını
  Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'ndeki Beydağları eteklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Malatya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Toplam 5 ekibin mudahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahYangınOrman Yangını

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