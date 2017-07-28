28 Temmuz 2017 Cuma

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Malatya’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya’da çevreyolunda iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 17:24
Malatya’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
  Çevreyolu Sanayi Alt Geçidi girişinde yaşanan kazada, iddiaya göre aynı istikamette ilerleyen bir otomobil ile pikap çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, otomobil ve pikap içerisinde bulunan yaralılar itfaiye kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.
Kazada yaralanan Hacı Meşe, ambulansla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar Ayşe Meşe, Yusuf Bayındır ve Hanife Bayındır ise hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle çevreyolunun tek şeridi bir süreliğine trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçlar olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.
İHA
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