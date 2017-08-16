Malatya’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 7 kişi gözaltına alındı.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:57
Konuyla ilgili alınan bilgilere göre, Malatya İl Müftülüğünde çalışan, daha önce çalışırken açığa alınan ve ihraç edilenlerden oluşan toplam 7 kişi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.
Şahıslar bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.
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