Konuyla ilgili alınan bilgilere göre, Malatya İl Müftülüğünde çalışan, daha önce çalışırken açığa alınan ve ihraç edilenlerden oluşan toplam 7 kişi, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu yakalandı.

Şahıslar bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

İHA