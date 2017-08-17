17 Ağustos 2017 Perşembe

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Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

Malatya’da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 2 askeri personel gözaltına alındı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 16:44
Malatya’da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı
  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 3 asker için gözaltı kararı çıkartıldı.
Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 2. Ordu Komutanlığında görevli Astsubay A.T. ile 7. Ana Jet Üssünde görevli subay O.D. evlerinde gözaltına alındılar. Hakkında gözaltı kararı bulunan Astsubay V.K.G.’nin ise geçici görevle il dışında olduğu belirtilirken, gözaltına alınan 2 askeri personel sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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