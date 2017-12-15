15 Aralık 2017 Cuma

Malatya’da FETÖ operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı

Malatya’da örgütün yeniden yapılanması ve Gaybubet evleri operasyonunda 21’i firari aranan olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

15 Aralık 2017 Cuma 14:32
Malatya’da FETÖ operasyonu: 45 şüpheli gözaltına alındı
  Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı Gaybubet evleri operasyonunda 21’i FETÖ soruşturmalarında firari olarak aranan şüpheli olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya’daki güncel yapılanmasına ve Gaybubet evlerine yönelik olarak geniş çaplı bir çalışma sonucu operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne KOM Şubesinin koordinesinde TEM, Narkotik, Asayiş ve Güvenlik Şubelerinden toplam 220 personelin katılımı ile Malatya İl merkezinde 55 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 84 şahsın sorgulaması yapıldı. Operasyonda ülke genelinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yakalama müzekkeresi ile aranan aralarında kamu görevinden ihraç edilen 1 Cumhuriyet Savcısının da bulunduğu 21 firari şüpheli ile birlikte örgütün güncel yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 11 adet sahte kimlik belgesi, 4 adet Pasaport, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
TAHİR ÖZÇELİK
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