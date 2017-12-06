Malatya’da durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 paket halinde toplam bin 65 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken,2 kişi de gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentin giriş noktalarında yapılan yol uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile arama yapıldığı kaydedildi.

Yapılan aramada, aracın ön kısmında gizlenmiş vaziyette 5 paket halinde toplam bin 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, M.E. ile F.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.



İHA