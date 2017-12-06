06 Aralık 2017 Çarşamba

MALATYA’DA ESRARA GEÇİT YOK

Malatya polisi uyuşturucu ile mücadeleyi tam gaz sürdürüyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 13:46
MALATYA’DA ESRARA GEÇİT YOK

  Malatya’da durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 5 paket halinde toplam bin 65 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken,2 kişi de gözaltına alındı. 
Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentin giriş noktalarında yapılan yol uygulamasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile arama yapıldığı kaydedildi.
Yapılan aramada, aracın ön kısmında gizlenmiş vaziyette 5 paket halinde toplam bin 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, M.E. ile F.G. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017