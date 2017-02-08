08 Şubat 2017 Çarşamba

Malatya'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Malatya'da DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyon neticesinde, biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi, diğeri de Türk vatandaşı olmak üzere iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucu da bol miktarda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

05 Şubat 2017 Pazar 15:46
Malatya'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, "DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde iki adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi, diğeri de Türk vatandaşı olmak üzere iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalar neticesinde şüphelilerin ikametlerinde bol miktarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İHA
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