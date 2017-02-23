23 Şubat 2017 Perşembe

Malatya’da çaldılar, Adıyaman’da yakalandılar

Malatya’da, yaşlı bir kadından para ve altın çalan hırsızlar, Adıyaman’da yakalandı. Polis, yaşlı kadına ait 2 bin 500 TL 135 Euro, 24 adet altın ve 1 adet altın bilezik ele geçirdi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:21
Malatya’da çaldılar, Adıyaman’da yakalandılar

  Edinilen bilgiye göre, Malatya’da yaşlı bir kadını önce telefonla arayan dolandırıcılar, kadından 2 bin 500 TL, 135 Euro, 24 adet altın ve 1 adet altın bilezik alarak hızla kayıplara karıştı. Kayıplara karışan şahısların Adıyaman'a geldiği bilgisini alan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman'a gelen şahısları takibe aldı.

MALZEMELER MUHAFAZA ALTINA ALINDI
  Takibe alınan şahıslar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.İ.A.ve M.B., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şahısların yapılan üst aramalarında Malatya’da, dolandırdıkları yaşlı kadına ait 2 bin 500 TL 135 Euro, 24 adet altın ve 1 adet altın bilezik ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
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