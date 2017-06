Malatya’da bomba yüklü araçla intihar saldırısı yapmak üzereyken polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile etkisiz hale getirilen terör iste yardım ve yataklık eden H.I. isimli şüpheli Diyarbakır’da gözaltına alınmıştı. Şüpheli, Malatya emniyetinde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan H.I. cezaevine konuldu.3 Haziran 2017 günü Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı mezarlığında yaşanan olayda toprağa gömdüğü bombaları çıkararak araca yükleyen terörist teslim ol çağrısına ateşle karşılık vermiş ve çıkan çatışmada öldürülmüştü. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Hüseyin Gümüş olduğu tespit edilen teröristin üzerinde bir adet bir adet AK 47 Kalaşnikof marka silah, bu silaha ait dört adet dolu şarjör ele geçirilmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise 8 varil içerisinde 500 kilo civarı amonyum nitrat, 1,5 kg civarı plastik patlayıcı, infilaklı fitil, pil blokları, açma kapama butonları, 8 adet fünye ve bomba düzenekleri bulunmuştu.PKK’lı teröristin eylemde kullanacağı aracın Diyarbakır’da ikamet eden H.I. isimli şüphelinin adına kayıtlı olduğu belirlenince şüpheli aynı gün Diyarbakır’da gözaltına alınmıştı.