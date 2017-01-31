31 Ocak 2017 Salı

Malatya’da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Malatya’da yaşanan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:10
Malatya’da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Tandoğan Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 44 yaşındaki Bayram Kanar olay yerine gelen ambulansla Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ancak Bayram Kanar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra N.K., F.K., N.K. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların sorguları sürerken Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Kanar’ın cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi. Kanar’ın bekar olduğu öğrenildi.
İHA
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