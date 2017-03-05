05 Mart 2017 Pazar

Malatya'da barajda kadın cesedi bulundu

Malatya’da Karakaya Baraj gölünde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu.

05 Mart 2017 Pazar 20:11
Malatya'da barajda kadın cesedi bulundu
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkiinde Karakaya Baraj gölü kıyısında su yüzüne çıkmış bir ceset gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin çıkartılması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı arama ekibini çağırdı.
Ekipler yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından 2 metre derinlikteki sudaki kadın cesedini kıyıya çıkardı. Olay yerini güvenlik çemberine alan jandarma ekipleri çevrede delil araması yaparken, kimliği belirsiz kadın cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İHA
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