İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 45 kişinin 13 ile 19 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği bildirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı basın açıklamasında haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 45 kişinin 13 ile 19 Kasım tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandığı ve adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Yakalanan bazı şahısların işledikleri suçlar ve hükümleri şöyle:

"Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde işyerinde hırsızlık suçundan dolayı M. Y. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Yeşilyurt ilçesi karakavak Mahallesi'nde ikametten hırsızlık suçundan dolayı A. Ö. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan dolayı D. A. isimli şahıs Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır.

KUMAR OYNAMA…

Yeşilyurt ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde açıktan hırsızlık suçundan dolayı M. T. isimli şahıs Yan Dol Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan dolayı M. T. isimli şahıs Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde kamu kurumundan hırsızlık suçundan dolayı U. D. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M. E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.O. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”

HABER MERKEZİ