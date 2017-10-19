19 Ekim 2017 Perşembe

Malatya’da aranan 25 kişi yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

19 Ekim 2017 Perşembe 14:32
Malatya’da aranan 25 kişi yakalandı
  Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranılan 25 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 25 kişinin, 9-15 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.
İHA
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