Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
19 Ekim 2017 Perşembe 14:32
Konuyla ilgili olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranılan 25 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 25 kişinin, 9-15 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!