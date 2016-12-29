60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Gündoğdu’nun taziye adresi: İlyas Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, No: 125/17, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Döne Kula’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Selin Sokak, No: 23/1, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülhanım Yıldız’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yıldız Küme Evleri, No: 11, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığına defnedilen Cahit Temurtaş’ın taziye adresi: Pütürge.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bedriye Ağdaş’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığına defnedilen Duriye Taşbey’in taziye adresi: Doğanyol.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Suçatı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Güley Çöğür’ün taziye adresi: Suçatı Mahallesi, Doğanşehir.
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