29 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

29 Aralık 2016 Perşembe 10:13
Malatya’da 8 kişi vefat etti

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vahap Göçtürk’ün taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Katık Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sevim Gündoğdu’nun taziye adresi: İlyas Mahallesi, Turgut Temelli Caddesi, No: 125/17, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Döne Kula’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Selin Sokak, No: 23/1, Battalgazi.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülhanım Yıldız’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yıldız Küme Evleri, No: 11, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığına defnedilen Cahit Temurtaş’ın taziye adresi: Pütürge.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığına defnedilen Bedriye Ağdaş’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığına defnedilen Duriye Taşbey’in taziye adresi: Doğanyol.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Suçatı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Güley Çöğür’ün taziye adresi: Suçatı Mahallesi, Doğanşehir.

HABER MERKEZİ
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