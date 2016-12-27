27 Aralık 2016 Salı

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

27 Aralık 2016 Salı 10:39
Malatya’da 8 kişi vefat etti

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Fatma Canyurt’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Güneş Sokak, No: 7, Battalgazi.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Hanife Yüce’nin taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Kestane Sokak, No: 5, Yeşilyurt.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Sosi Sağlam’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Sokak, No: 17/2, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Lamia Serçe’nin taziye adresi: B. Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 15/13, Battalgazi.

81yaşında hayatını kaybeden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na devredilen İbrahim Özbek’in taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.

64 yaşında hayatını kaybeden ve İkizce Mahallesi Mezarlığı’na devredilen Emine Çiftçi’ninn taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Yusuf Rağıp Devel’nin taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 14/1/5, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na devredilen Gülseren Yılmaz’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt

HABER MERKEZİ
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