92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Hanife Yüce’nin taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Kestane Sokak, No: 5, Yeşilyurt.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Sosi Sağlam’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Sokak, No: 17/2, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Lamia Serçe’nin taziye adresi: B. Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 15/13, Battalgazi.
81yaşında hayatını kaybeden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na devredilen İbrahim Özbek’in taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.
64 yaşında hayatını kaybeden ve İkizce Mahallesi Mezarlığı’na devredilen Emine Çiftçi’ninn taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na devredilen Yusuf Rağıp Devel’nin taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 14/1/5, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na devredilen Gülseren Yılmaz’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt
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