59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Basri Esentürk’ün taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Prestij Merkez Konutları, L Blok, No: 4/15, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ali Kendirlioğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, No: 6/5, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Ağdaş’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Sokak, No: 116/3, Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Kaynarca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boyraz’ın taziye adresi:Kaynarca Mahallesi, Kuluncak.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Oktay’ın taziye adresi: Hekimhan.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Lütfiye Altıntop’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Nohutlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Önal’ın taziye adresi: Nohutlu Mahallesi, Pütürge.
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