23 Aralık 2016 Cuma

Malatya’da 8 kişi vefat etti

Malatya’da dün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

23 Aralık 2016 Cuma 10:06
Malatya’da 8 kişi vefat etti

24 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülten Acun’un taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Kentim Caddesi, No: 16/1, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Basri Esentürk’ün taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Prestij Merkez Konutları, L Blok, No: 4/15, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ali Kendirlioğlu’nun taziye adresi: Özalper Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, No: 6/5, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Ağdaş’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yenibahar Sokak, No: 116/3, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Kaynarca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Boyraz’ın taziye adresi:Kaynarca Mahallesi, Kuluncak.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Oktay’ın taziye adresi: Hekimhan.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Lütfiye Altıntop’un taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Nohutlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Memet Önal’ın taziye adresi: Nohutlu Mahallesi, Pütürge.

HABER MERKEZİ
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