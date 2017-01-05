05 Ocak 2017 Perşembe

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Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

05 Ocak 2017 Perşembe 12:04
Malatya’da 7 kişi vefat etti

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Aksungur’un taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Antepli Sokak, No: 17/10, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kayalar’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Tekel Sokak, No: 13/3, Battalgazi.

44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hülya Tarbak’ın taziye adresi:  Kanalboyu Caddesi, Alkışlar Apartmanı, No: 24, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülhanım Çelebi’nin taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Evliya Caddesi, No: 14/7, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hacı Bayram Yavuz’un taziye adresi: Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Bozkurt’un taziye adresi: Fındıklı Mahallesi, Doğanşehir.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Sunullah Kuzucu’nun taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yeşilyurt.”

HABER MERKEZİ
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