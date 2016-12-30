30 Aralık 2016 Cuma

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

30 Aralık 2016 Cuma 11:23
Malatya’da 7 kişi vefat etti

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zülfinaz Karaderi’nin taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Akraba Sokak, No: 6/17, Yeşilyurt.

14 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emre Varol’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Özden Sokak, No: 26/6, Battalgazi.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kazan’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 14/6, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Biner’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Nizamiye Sokak, No: 9, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Toprak’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Kandemir’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülümse Caddesi, No: 66/3, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Küçükkürne Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Osman Aslan’ın taziye adresi: Küçükkürne Mahallesi, Akçadağ.

HABER MERKEZİ
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