22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da 7 kişi vefat etti

Malatya’da dün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

20 Aralık 2016 Salı 10:25
Malatya’da 7 kişi vefat etti

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Üstüner’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Nisa Evleri, No: 1, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Aksoy’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Hamle Sokak, Çağlayan Sitesi, No: 3/11, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mihriban Argını’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 12/8, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Narlı’nın taziye adresi: Arapgir.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Can Demirkol’un taziye adresi: Hekimhan.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Sultan Utku’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No: 28/2, Yeşilyurt.

38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilal Korkmaz’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Şehit Şahin Güneş Sokak, Pırlanta Apartmanı, Kat: 4, Daire: 20, Yeşilyurt.

HABER MERKEZİ
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