83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Aksoy’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Hamle Sokak, Çağlayan Sitesi, No: 3/11, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mihriban Argını’nın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Kadim Sokak, No: 12/8, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Narlı’nın taziye adresi: Arapgir.
52 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Can Demirkol’un taziye adresi: Hekimhan.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Sultan Utku’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No: 28/2, Yeşilyurt.
38 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilal Korkmaz’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Şehit Şahin Güneş Sokak, Pırlanta Apartmanı, Kat: 4, Daire: 20, Yeşilyurt.
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