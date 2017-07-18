18 Temmuz 2017 Salı

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri ise şöyle:

15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
Malatya’da 6 kişi vefat etti

  “71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Çakır’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Hürriyet Caddesi - Battalgazi

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Yıldırım’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, DSİ (Saray) Caddesi, No: 76 - Battalgazi

49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Songül Yavuz’un taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Halep Caddesi, No: 81/8 - Battalgazi

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Reşat Öter’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Bahtlı 1. Sokak, Kandil Apartmanı, No: 22 - Battalgazi

50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Selvi Hatun’un taziye adresi: Doğanşehir - Malatya

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Faize Demir’in taziye adresi: Tepeköy Mahallesi - Yeşilyurt.” 

İHA
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