“71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Çakır’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Hürriyet Caddesi - Battalgazi
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Yıldırım’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, DSİ (Saray) Caddesi, No: 76 - Battalgazi
49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Songül Yavuz’un taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Halep Caddesi, No: 81/8 - Battalgazi
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Reşat Öter’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Bahtlı 1. Sokak, Kandil Apartmanı, No: 22 - Battalgazi
50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Selvi Hatun’un taziye adresi: Doğanşehir - Malatya
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Faize Demir’in taziye adresi: Tepeköy Mahallesi - Yeşilyurt.”
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