26 Aralık 2016 Pazartesi

Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

26 Aralık 2016 Pazartesi 09:40
Malatya’da 6 kişi vefat etti

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdurrahman Tokma’nın taziye adresi: Saray Mahallesi, Beykoz Sokak, No: 15/1, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çeklem’in taziye adresi: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No: 241/1, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Koyun’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 14/2, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Karaduman’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 40/5, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çatal’ın taziye adresi: Darende.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Şeker’in taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya