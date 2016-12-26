84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çeklem’in taziye adresi: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No: 241/1, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Koyun’un taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Şiroğlu Sokak, No: 14/2, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Karaduman’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 40/5, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Fatma Çatal’ın taziye adresi: Darende.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Özal Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Şeker’in taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt.
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