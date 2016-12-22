88 yaşında hayatını kaybeden ve Dedeköyü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İnci Kılıçaslan’ın taziye adresi: Dedeköyü Mahallesi, Akçadağ.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ayhan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divanefendi Sokak, No: 26/1, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Doğan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 5/5, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ruşen Zevkli’nin taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Fahri Koçyiğit Sokak, No: 25/7, Battalgazi.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülhan Özden’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, No: 5/2/23, Yeşilyurt.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!