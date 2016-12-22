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Malatya’da 6 kişi vefat etti

Malatya’da dün 6 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:13
Malatya’da 6 kişi vefat etti

102 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Hopcuoğlu’nun taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Osmangazi Sokak, No: 14/1, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Dedeköyü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İnci Kılıçaslan’ın taziye adresi: Dedeköyü Mahallesi, Akçadağ.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ayhan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divanefendi Sokak, No: 26/1, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Doğan’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 5/5, Yeşilyurt.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ruşen Zevkli’nin taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Fahri Koçyiğit Sokak, No: 25/7, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülhan Özden’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, No: 5/2/23, Yeşilyurt.

 

HABER MERKEZİ
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