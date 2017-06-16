16 Haziran 2017 Cuma

Malatya’da 6 kişi tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi tutuklandı.

16 Haziran 2017 Cuma 10:56
Malatya’da 6 kişi tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmada daha önce gözaltına alınan 7 ihraç edilen öğretmen, KOM Şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
  Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 şüpheli daha sonra sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

İHA
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