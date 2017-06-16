Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmada daha önce gözaltına alınan 7 ihraç edilen öğretmen, KOM Şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 6 şüpheli daha sonra sağlık kontrollerinin ardından Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
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