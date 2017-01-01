01 Ocak 2017 Pazar

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

01 Ocak 2017 Pazar 12:16
Malatya’da 5 kişi vefat etti

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Kasar’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Göğen Sokak, No: 3/2, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Demir’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Mahmut Kutan Sokak, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Uçar’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, 28/4, Yeşilyurt.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Çavuşköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Gülbaş’ın taziye adresi: Çavuşköy Mahallesi, Arguvan.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Parlatıcı’nın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Özcan Sokak, No: 3, Yeşilyurt.

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