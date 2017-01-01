80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Kasar’ın taziye adresi: B. Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Göğen Sokak, No: 3/2, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Demir’in taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Mahmut Kutan Sokak, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Uçar’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Çorbacı Sokak, 28/4, Yeşilyurt.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Çavuşköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zekiye Gülbaş’ın taziye adresi: Çavuşköy Mahallesi, Arguvan.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Parlatıcı’nın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Özcan Sokak, No: 3, Yeşilyurt.
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