83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Çalışkan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 82/8, Battalgazi.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Yaka Mahallesi, Bervanik Sokak, No: 34, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Resul Baştürk’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yalçın’ın taziye adresi: Hekimhan.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!