28 Aralık 2016 Çarşamba

Malatya’da 5 kişi vefat etti

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:00
Malatya’da 5 kişi vefat etti

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Öksüz’ün taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Kule Sokak, No: 11/3/9, Battalgazi.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Selahattin Çalışkan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 82/8, Battalgazi.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Aslan’ın taziye adresi: Yaka Mahallesi, Bervanik Sokak, No: 34, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Topsöğüt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Resul Baştürk’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yalçın’ın taziye adresi: Hekimhan.

HABER MERKEZİ
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