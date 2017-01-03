03 Ocak 2017 Salı

Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya dün 3 kişi vefat etti. Vefat edelerin isim ve taziye adresi şöyle:

03 Ocak 2017 Salı 10:59
Malatya’da 3 kişi vefat etti
“29 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Çelik’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Kuşçu Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Rasim Işık’ın taziye adresi: Arapgir.
65 yaşında hayatını kaybeden ve İsaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Uğurlu’nun taziye adresi: İsaköy Mahallesi, Arguvan.”

HABER MERKEZİ
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