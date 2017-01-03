“29 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Çelik’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Kuşçu Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Rasim Işık’ın taziye adresi: Arapgir.
65 yaşında hayatını kaybeden ve İsaköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Uğurlu’nun taziye adresi: İsaköy Mahallesi, Arguvan.”
HABER MERKEZİ
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