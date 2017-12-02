02 Aralık 2017 Cumartesi

Malatya'da 15 kişi vefat etti

Malatya'da dün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:25
Malatya'da 15 kişi vefat etti

"82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ayten Tokuyucu'nun taizye adresi: İnönü Mahallesi, Kadife Sokak, No: 5/3/8, Yeşilyurt.

107 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Kudret Siğerdemir'in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Şehit Mustafa Akın Sokak, No: 3/1, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Tahire Mendi'nin taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 158/3/28, Yeşilyurt.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fadime Fidan Çakır'ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Boran Apartman, No: 2/3, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mzearlığı'na defnedilen Ali Yiğit'in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yeşilevler 5. Blok, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mzearlığı'na defnedilen Selahattin Ulaş'ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Şehit Ali Turan Sokak, No: 3/1, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Yayla'nın taziye adresi: Hacıyusuflar Mahallesi, Sahan Sokak, No: 76/1, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zeynep Atik'in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Şehit Mehmet Emin Çakır Sokak, No: 10/2, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Zehra Büçkün'ün taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Zeran Sokak, No: 1/1, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nuri Aktaş'ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, No: 42/11, Battalgazi.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Nizamettin Yayılan'ın taziye adresi: Evin Bakımevi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı'na defnedilen Nusret Birişik'in taizye adresi: Kurucaova Mahallesi, Doğanşehir.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı'na defnedilen Sebahat Özan'ın taziye adresi: Yeni Mahalle, Arapgir.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı'na defnedilen Hüseyin Ceylan'ın taziye adresi: Kale.

61 yaşında hayatını kaybeden Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Çırağ'ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt."

HABER MERKEZİ

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