Emniyet Genel Müdürlüğünde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

O İSİMLER…

Bu kapsamda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu toplam 130 polisin de görevden alındığı öğrenildi. Görevden alınanların isim ve unvanları şöyle:

“Zafer Dilman-Emniyet Amiri

Naci Tavas-Komiser

Selami Şahin-Komiser

Ethem Koldankaya-Komiser

Melik Bincil-Komiser

Durmuş Özdemir-Komiser

Şahı Merdan-Turan Komiser

Mehmet Hayri Songur-Komiser

Özcan Ermiş-Komiser

İsmail Kılıç-Komiser Yardımcısı

Alpaslan İnal-Komiser Yardımcısı

Okan Mete-Komiser Yardımcısı

Remzi Çimen-Başpolis Memuru

Mehmet Nedim Çorlu-Baş Polis Memuru

Veli Güdücü-Başpolis Memuru

Ergin Yıldırım-Başpolis Memuru

Ökkeş Altunbaş-Başpolis Memuru

Ramazan Bakır-Başpolis Memuru

Mesut Uygun-Başpolis Memuru

Oktay Doğan-Başpolis Memuru

Ahmet Uğur Akcan-Başpolis Memuru

Mikail Alma-Başpolis Memuru”

Öte yandan diğer tüm isimlerin ise polis memuru olarak Malatya’da görev yaptıkları öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK