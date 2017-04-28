28 Nisan 2017 Cuma

Malatya’da 130 polis görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünde FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütle iltisakı veya irtibatı olduğu belirlenen 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 130’unun ise Malatya’da görev yaptığı öğrenildi.

28 Nisan 2017 Cuma 10:23
Malatya’da 130 polis görevden uzaklaştırıldı

  Emniyet Genel Müdürlüğünde Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı. Emniyet'ten yapılan açıklamada, "667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

O İSİMLER…

Bu kapsamda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve aralarında rütbelilerin de bulunduğu toplam 130 polisin de görevden alındığı öğrenildi. Görevden alınanların isim ve unvanları şöyle:

“Zafer Dilman-Emniyet Amiri
Naci Tavas-Komiser
Selami Şahin-Komiser
Ethem Koldankaya-Komiser
Melik Bincil-Komiser
Durmuş Özdemir-Komiser
Şahı Merdan-Turan Komiser
Mehmet Hayri Songur-Komiser
Özcan Ermiş-Komiser
İsmail Kılıç-Komiser Yardımcısı
Alpaslan İnal-Komiser Yardımcısı
Okan Mete-Komiser Yardımcısı
Remzi Çimen-Başpolis Memuru
Mehmet Nedim Çorlu-Baş Polis Memuru
Veli Güdücü-Başpolis Memuru
Ergin Yıldırım-Başpolis Memuru
Ökkeş Altunbaş-Başpolis Memuru
Ramazan Bakır-Başpolis Memuru
Mesut Uygun-Başpolis Memuru
Oktay Doğan-Başpolis Memuru
Ahmet Uğur Akcan-Başpolis Memuru
Mikail Alma-Başpolis Memuru”

Öte yandan diğer tüm isimlerin ise polis memuru olarak Malatya’da görev yaptıkları öğrenildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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