06 Ocak 2017 Cuma

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

06 Ocak 2017 Cuma 10:53
Malatya’da 12 kişi vefat etti

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuriye Bahçacı’nın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Karadeniz Sokak, No: 16/2, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanife Yaşareş’in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, No: 116/4, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Poyraz’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Eftelya Sokak, No: 2/3, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hanbegi Belerbeler’in taziye adresi: Akpınar Mahallesi, Azizler Sokak, No: 18/7, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Hamit Güven’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Temel Teşdoğ’un taziye adresi: Akçadağ.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Aşağı Gölpınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ali Karabulut’un taziye adresi: Aşağı Gölpınar Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Taşdöğen’in taziye adresi: Yazıhan.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aslan’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Gülistan Yılmaz’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, No: 17/17, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Engin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Saraycık Sokak, No: 12/1, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Yılmaz’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Sultanbeyli Sokak, No: 13/1, Yeşilyurt.

HABER MERKEZİ
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