18 Şubat 2017 Cumartesi

Malatya’da 108 FETÖ firarisi aranıyor

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 108 FETÖ üyesinin firari olduğu ortaya çıktı.

18 Şubat 2017 Cumartesi 09:13
Malatya’da 108 FETÖ firarisi aranıyor

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmalarında, Malatya’da örgütün yapılanması deşifre oldu. Savcılıklarca yapılan soruşturmalarda bin 855 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. 108 FETÖ üyesinin ise firari olarak arandığı bildirildi.

108 ŞÜPHELİ
  Yapılan soruşturmalarda, 51 hâkim ve savcıdan 5 şüphelinin firari etiği, 325 sivilden ise 57 şüphelinin firar ettiği öğrenilirken, 696 kamu personelinden 40 kamu personeli firari olduğu, 412 emniyet personelinden 6 şüpheli ile birlikte toplam 108 şüphelinin savcılık tarafından arandığı bildirildi.

HAKİM SAVCI
  Savcılık soruşturmalarında ise, 412 emniyet teşkilatı personeli, 348 askeri personel, 51 hâkim ve savcı, 348 sivil ve 696 kamu personeli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan sivil yargılamalarda, 325 şüpheli hakkında yapılan soruşturmada 105 şüpheli tutuklanırken, 53’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

15 TEMMUZ SONRASI
  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda 51 hâkim ve savcıdan 21’i tutuklanırken 10 savcı-hakim hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 savcı da serbest bırakıldı. 15 Temmuz sonrası askeri personele yönelik yapılan soruşturmalarda 80 şüpheli tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. FETÖ soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

BİN 138 KAMU PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ
  15 Temmuz sonrası Bakanlık ve Valilikçe yapılan soruşturmalarda bin 138 kamu görevlisi Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonucu görevinden ihraç edilirken 27 sözleşmeli personelin iş akitleri fesih edildi.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya