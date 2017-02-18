Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmalarında, Malatya’da örgütün yapılanması deşifre oldu. Savcılıklarca yapılan soruşturmalarda bin 855 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi. 108 FETÖ üyesinin ise firari olarak arandığı bildirildi.

108 ŞÜPHELİ

Yapılan soruşturmalarda, 51 hâkim ve savcıdan 5 şüphelinin firari etiği, 325 sivilden ise 57 şüphelinin firar ettiği öğrenilirken, 696 kamu personelinden 40 kamu personeli firari olduğu, 412 emniyet personelinden 6 şüpheli ile birlikte toplam 108 şüphelinin savcılık tarafından arandığı bildirildi.

HAKİM SAVCI

Savcılık soruşturmalarında ise, 412 emniyet teşkilatı personeli, 348 askeri personel, 51 hâkim ve savcı, 348 sivil ve 696 kamu personeli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan sivil yargılamalarda, 325 şüpheli hakkında yapılan soruşturmada 105 şüpheli tutuklanırken, 53’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 12 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

15 TEMMUZ SONRASI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalarda 51 hâkim ve savcıdan 21’i tutuklanırken 10 savcı-hakim hakkında da adli kontrol kararı verildi. 3 savcı da serbest bırakıldı. 15 Temmuz sonrası askeri personele yönelik yapılan soruşturmalarda 80 şüpheli tutuklanırken, 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığı öğrenildi. FETÖ soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

BİN 138 KAMU PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz sonrası Bakanlık ve Valilikçe yapılan soruşturmalarda bin 138 kamu görevlisi Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler sonucu görevinden ihraç edilirken 27 sözleşmeli personelin iş akitleri fesih edildi.

TAHİR ÖZÇELİK