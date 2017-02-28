28 Şubat 2017 Salı

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve soy isimleri şöyle:

28 Şubat 2017 Salı 11:39
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neşe Toy’un taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Teyfik Temelli Caddesi, No: 23/19, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Alhan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Talatbey Sokak, No: 18/6, Battalgazi.

94 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meyrey Özden’in taziye adresi: Alişar Mahallesi, Kerimli Sokak, No: 12, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zekine Gül’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yayladamı Sokak, No: 2/13, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Zahide Alışık’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Altıntaç Düğün Salonu karşısı, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Karahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Haydar Gökçe’nin taziye adresi: Karahan Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve İkizce Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Yazlak’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Celal Abbaskoca’nın taziye adresi: Aragir.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Çolaklı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Demirel’in taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Göçer Bulam’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Nisar Sokak, Yeşilyurt.”

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