04 Ocak 2017 Çarşamba

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

04 Ocak 2017 Çarşamba 12:16
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necati Özben’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, Leman Sokak, No: 18/2, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Timur’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 3/9, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Ulutaş’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Koç’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Kutan Sokak, No: 40/1/6, Battalgazi.

33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Muhammed Köşger’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, No: 2/4, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Karabulut’un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Ecrin Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Balaban Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İzzet Değirmenci’nin taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Gülşen’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Dayan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Oral Sokak, No: 72/2, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dağ’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Seheryeli Sokak, No: 7, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya