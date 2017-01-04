86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Timur’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 3/9, Battalgazi.
58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Ulutaş’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.
93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Koç’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Kutan Sokak, No: 40/1/6, Battalgazi.
33 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şükrü Muhammed Köşger’in taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Divan Efendi Sokak, No: 2/4, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Karabulut’un taziye adresi: Atatürk Mahallesi, Ecrin Sokak, No: 10/1, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Balaban Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İzzet Değirmenci’nin taziye adresi: Balaban Mahallesi, Darende.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Konak Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Gülşen’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Dayan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Oral Sokak, No: 72/2, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Dağ’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Seheryeli Sokak, No: 7, Battalgazi.”
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