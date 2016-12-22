76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naime Atasoy’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, Mustafa Eren Apartmanı, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karaduman’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Mücelli Caddesi, No: 78/3, Battalgazi.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Akgüneş’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Canan Sokak, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ziyaettin Erensayın’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Konaklı Sokak, No: 15/2, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Üşek’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tohum Sokak, No: 24/3, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Türker’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Dalga Sokak, No: 15, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Erdoğan’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Akçalı Sokak, No: 6/11, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Mullakasım Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Makbule Tombul’un taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.
60 yaşında hayatını kaybeden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime İnan’ın taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.
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