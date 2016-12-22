22 Aralık 2016 Perşembe

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

22 Aralık 2016 Perşembe 10:24
Malatya’da 10 kişi vefat etti

35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ümit Kahraman Tutal’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Ziraat Sokak, No: 17/14, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naime Atasoy’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kardeşlik Sokak, Mustafa Eren Apartmanı, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Karaduman’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Mücelli Caddesi, No: 78/3, Battalgazi.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Akgüneş’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Canan Sokak, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ziyaettin Erensayın’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Konaklı Sokak, No: 15/2, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Üşek’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Tohum Sokak, No: 24/3, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Türker’in taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Dalga Sokak, No: 15, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Erdoğan’ın taziye adresi: Salköprü Mahallesi, Akçalı Sokak, No: 6/11, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Mullakasım Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Makbule Tombul’un taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fadime İnan’ın taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2016 © Copyright © by Busabah Malatya