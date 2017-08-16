16 Ağustos 2017 Çarşamba

Malatya’da 1 DEAŞ üyesi tutuklandı

Malatya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:43
Malatya’da 1 DEAŞ üyesi tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü DAEŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olmakla suçlanan M.A. ve Y.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli DEAŞ üyesi olma iddiası ile Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nce alınan ifadenin ardından Y.A. tutuklanırken, M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: BusabahDaeşTutuklama

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