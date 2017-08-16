Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü DAEŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olmakla suçlanan M.A. ve Y.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli DEAŞ üyesi olma iddiası ile Malatya Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’nce alınan ifadenin ardından Y.A. tutuklanırken, M.A. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAHİR ÖZÇELİK