Son dönemlerde özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle Malatya Valiliği’nde de önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

Geçtiğimiz aylarda ön giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği’nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatıldı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile Kapalı Çarşı meydanı arası ahşap saksılar ile kapatılarak yaya geçişlerinin önüne geçildi.

Valilik önünde hayata geçirilen yeni uygulamadan habersiz bazı vatandaşlar kapatılan alana girerken, görevli polis ekipleri vatandaşları yolu kullanmamaları konusunda uyardı. Valilik binasına girecek vatandaşların ise her zamanki gibi otopark kısmındaki yan kapıdan girişlere devam edebileceği vurgulandı.

Artan terör eylemleri nedeniyle geçtiğimiz aylarda adliye binası, emniyet müdürlüğü ve polis noktalarında da benzeri önlemler alınmıştı.

İHA