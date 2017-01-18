18 Ocak 2017 Çarşamba

Malatya Valiliği'nde terör önlemi

Valilik binası önü yaya trafiğine kapatıldı

18 Ocak 2017 Çarşamba 18:40
Malatya Valiliği'nde terör önlemi
  Son dönemlerde özellikle resmi kurum ve kuruluşlara yönelik artan terör saldırıları nedeniyle Malatya Valiliği’nde de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. 
  Geçtiğimiz aylarda ön giriş ve çıkışları çelik bariyerlerle kapatılan Malatya Valiliği’nin protokol girişi bugünden itibaren yaya trafiğine kapatıldı. Valiliğin önündeki protokol yolu ile Kapalı Çarşı meydanı arası ahşap saksılar ile kapatılarak yaya geçişlerinin önüne geçildi.
  Valilik önünde hayata geçirilen yeni uygulamadan habersiz bazı vatandaşlar kapatılan alana girerken, görevli polis ekipleri vatandaşları yolu kullanmamaları konusunda uyardı. Valilik binasına girecek vatandaşların ise her zamanki gibi otopark kısmındaki yan kapıdan girişlere devam edebileceği vurgulandı.
  Artan terör eylemleri nedeniyle geçtiğimiz aylarda adliye binası, emniyet müdürlüğü ve polis noktalarında da benzeri önlemler alınmıştı.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya BusabahMALATYA GÜNCEL HABERLERHaber MalatyaMalatyaMalatya Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya