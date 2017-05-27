Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 73 kilo 400 gram esrar maddesi ile çok sayıda silah, mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde uyuşturucu madde ticareti yapan ve doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucu maddeleri batı illerine nakleden şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 18 Nisan 2017 tarihinde Battalgazi’de sahipsiz olarak ele geçirilen 73 kilo 400 gram esrar maddesini temin eden ve ilimize sevkini sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik olarak Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde 24 Mayıs 2017 tarihinde 10 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 23 Mayıs 2017 günü il merkezimizde uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışma sonucunda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ile bu şüphelilerden kullanmak üzere uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyonlar sonucu 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, şahısların ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 40 adet 9 mm çapında fişek, 50 gr toz esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

HABER MERKEZİ