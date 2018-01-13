13 Ocak 2018 Cumartesi

Malatya Merkezli FETÖ operasyonu

Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 11:45
Malatya Merkezli FETÖ operasyonu

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Mersin ve Trabzon'da 25 adrese polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında FETÖ/PDY il iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış, halen özel eğitim kurumlarında aktif çalışan ve askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları da tespit edildi. Şüpheliler sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Merkezli FETÖ Operasyonu

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