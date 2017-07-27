27 Temmuz 2017 Perşembe

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Malatya-Elazığ karayolunda kaza: 6 yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda bir aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:39
Malatya-Elazığ karayolunda kaza: 6 yaralı
  Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde yaşandı. Ali Yıldız (53) yönetimindeki 09 Z 0650 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Kale ilçesi Bent mevkisinde devrildi. Diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken araç içerisinde sıkışan yaralılar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kazada yaralanan sürücü Ali Yıldız ile eşi Sakine Yıldız (52) ve çocukları Tahir (27), Suna (27), Medine (26) ve A.C.Y. (3) ambulanslarla Malatya’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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